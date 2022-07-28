Россия может отказаться от всех обязательств перед Украиной и конфисковать ее активы – депутат Госдумы

28.07.2022  19:30 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина может быть признана террористическим государством и лишиться всех своих активов в России.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может быть признана террористическим государством и лишиться всех своих активов в России. Об...

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По словам Новичкова, доказательства террористического уклада Украины собраны, дело осталось за принятием соответствующего политического решения.

«Одно из важнейших оснований – это наличие доказанных, в том числе Следственным комитетом Российской Федерации, военных преступлений со стороны Вооруженных сил Украины, со стороны нацбатальонов, со стороны военнослужащих и наемников этого образования государственного.

То есть, военные преступления являются прямым основанием для того, чтобы считать это государство пособником терроризма. Вся история эта с биолабораториями, недавние события, связанные с уничтожением гражданской инфраструктуры на территориях, которые освобождены от бандеровского режима, тот же мост через Днепр – это прямое уничтожение гражданской инфраструктуры и тоже является военным преступлением. Поэтому оснований более, чем достаточно», – заявил Новичков.

Политик также подчеркнул, что признание Украины страной-террористом повлечет за собой конфискацию ее государственного имущества, собственности чиновников, а также отказ от любых обязательств России перед этой страной.

«Три аспекта, на которые нужно обратить внимание. Первый – конфискация имущества. Это касается не только государственного имущества украинского, но и имущества чиновников, которые непосредственно связаны с украинским режимом. Второй аспект – обнуление любых обязательств перед Украиной. Если она становится террористическим государством, то ей никто и никогда ничего не должен. Соответственно, несостоятельность этого государства будет не только политической, административной, но и финансовой.

Ну и, наконец, третий аспект – то, что украинское государство признается террористическим, то, как известно, срок давности для военных преступлений отсутствует, это будет прямым основанием для проведения широкомасштабных расследований в отношении всех чиновников и государственных деятелей этого образования, всех, кто связан с этим государством, на предмет их причастности к военным преступлениям. Доберемся до всех».

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