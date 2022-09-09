Россия может отправить США в каменный век – экс-советник Пентагона

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Новости Украины

Россия как страна, обладающая мощным арсеналом ядерного оружия, может уничтожить США, отправив ее население буквально в каменный век. Этим объясняется отказ Штатов от предоставления Украине более мощных систем вооружения.

Об этом в эфире 5 канала заявил американский военный в отставке, бывший советник министра обороны США Филип Карбер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не отправляем еще? Я попытаюсь объяснить это рационально – если бы я был главным, я бы, конечно, сделал все радикально, по-другому, но попытаюсь объяснить вам отношение. У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США, их население и дословно отправить даже не в темные времена, а в каменный век. Тысячи ядерных зарядов нацелены на американские города. Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность – это защитить американское население, вы должны учитывать существенную угрозу. Существенную – значит, существование страны», – подчеркнул Карбер.