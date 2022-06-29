Россия может ответить Литве и ЕС транспортной контрблокадой в Азию

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США растягивают конфликт России и Запада таким образом, чтобы он касался не только Украины, но и всей Европы. При этом цель Вашингтона – поставить Москву перед выбором между «плохим» и «худшим».

Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Либо начать военную кампанию – то ли по прорыву в Калининград, то ли на Шпицберген отправлять грузы с конвоями, либо сидеть и смотреть, как твои территории поглощаются, потому что Шпицберген – это российско-норвежский кондоминиум. Россия, в свое время, признала норвежский суверенитет в обмен на то, что Норвегия обязалась гарантировать России возможность разработки на равных правах стратегических месторождений разных полезных ископаемых. Нарушается полностью договоренность – можно выводить Шпицберген за скобки прежних договоренностей, говорить, что теперь это опять спорная территория. Высаживаем там десант и начинаем считать его своим», – пояснил Ищенко.

С другой стороны, провоцирует Литва, чтобы перевести конфронтацию на непосредственно уровень Россия – НАТО.

«Да, они (литовские власти – ред.) злостно нарушают международное право. Даже европейская комиссия сказала, что не было таких рекомендаций, и что не предполагается блокирование транзита, потому что блокирование транзита в эксклав – это объявление войны. Понятно, что их науськивают англичане, американцы, но они (самостоятельно – ред.) приняли решение стоять насмерть: «Да, пусть на нас русские нападут». Расчет очень простой: РФ достаточно плотно увязла на Украине. Вырваться сейчас оттуда просто так не может. Войск требуется много, но лишних – нет. Если начинается военная кампания против Литвы, тут же включается Польша. Польша – это плюс 120 тыс. человек. Плюс 20 тыс. Литва и 10 тыс. – вся остальная Прибалтика. В общей сложности, 150 тыс. человек к тем, которые уже против России воюют. Подготовленных и вооруженных», – пояснил Ищенко.

Он добавил, что никуда не делись и военнослужащие США, обосновавшиеся в Восточной Европе, и румынские ВС, наращивающие присутствие на молдавской границе. Политолог убежден, что уровень поддержки образовавшейся натовской группировки будет разительно отличаться от военной помощи ВФУ.

По мнению эксперта, в настоящее время единственно верным решением российского руководства для предупреждения открытия натовского фронта – бескомпромиссная транспортная контрблокада стран ЕС в Азию.

«Фронт растянется. Сейчас Россия не может удерживать весь этот 2 000-километровый фронт на Украине. Примерно, три четверти российских сил сконцентрировано в Донбассе. Все остальное – одиноко стоящие в степи тактические группы. Усилия переносятся с одного направления на другое. Нет у России, даже с Белоруссией, достаточно сухопутных сил для того, чтобы обеспечить необходимую плотность боевых порядков от Балтики до Черного моря. Скорее всего, РФ будет предпринимать экономические меры принуждения, постарается ввести контрблокаду. И скорее всего, это будет контрблокада не только Литвы, но и всего ЕС по принципу «Не можете справиться со своим младшим партнером, так терпите все вместе». Перекроет транзит товаров из ЕС в Азию и в обратном направлении. Это – очень больно для ЕС», – предположил Ищенко.