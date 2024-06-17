Россия может парализовать морское судоходство во многих частях мира – офицер флота

У России есть возможность создать угрозу судоходству Запада во многих регионах Мирового океана, не только в Красном море.

Такое убеждение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало кто знает, но на самом деле мы забываем о возможностях, связанных с огромной страной, которая редко у нас упоминается, – это Индонезия. В своё время мы активно её привязали, в том числе с точки зрения создания и совершенствования их Военно-морских сил. Индонезия – это реальный игрок с точки зрения перспектив доминирования не только в этом регионе. В Австралии с содроганием смотрят в сторону этого государства, как и в целом «драконы» Юго-Восточной Азии», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в составе флота есть структуры, способные «делать чудеса», как Главное управление гидрографических исследований, где в процентном соотношении героев Советского союза больше, чем в отряде космонавтов.

«Я думаю, что не только хуситы, хотя хуситы – это Йемен, там доминанта наша во всех видах присутствовала и присутствует с советских времен. Есть масса других точек, которые ввергли бы нашего нынешнего противника, а если говорить более точно – нашего врага, в состояние нервного напряжения, вплоть до судорог. Ведь мы можем создавать угрозы в тех местах, о которых тоже мало говорим. Скажем, та же Аляска. Вопросы, которые связанные с регионами, примыкающими к Гренландии. Это способность купировать коммуникации и потоки, начиная от того же Баб-эль-Мандебского пролива, Суэцкого канала, Гибралтара, Панамского канала. Купировать, парализовать движение по Па-де-Кале элементарно, особенно с учётом того, что по его дну между Францией и Британией проходит тоннель, без которого они сегодня практически жить не могут», – подчеркнул Горбачёв.