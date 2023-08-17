Россия может подключить своих союзников к санкциям против Молдовы

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Экспорт молдавской продукции в Россию может сократиться, а кибератаки и дезинформационные атаки против Республики Молдова со стороны России могут усилиться.

Это некоторые из мер воздействия, которые Москва могла применить к Молдове после того, как 45 сотрудников посольства Российской Федерации в Кишиневе были вынуждены покинуть страну.

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Об этом в интервью Radio Moldova заявил эксперт по безопасности Андрей Курэрару, отметивший, что установление дипломатического паритета между двумя государствами является жёсткой, но необходимой мерой.

Однако, по мнению эксперта, если Россия решит применить экономические санкции к Республике Молдова, ограничив экспорт, это не окажет существенного влияния на экономику страны, так как доля экспорта в Россию в последние годы значительно снизилась.

«Это была жёсткая, но необходимая дипломатическая мера. Была обнаружена подрывная деятельность со стороны посольства Российской Федерации, и Республике Молдова пришлось отреагировать. У Молдовы в распоряжении не так много методов, какими она может отреагировать на дипломатический скандал, и выбранный метод заключался в сокращении возможностей личного состава Российской Федерации в Республике Молдова», – считает он

Курэрару назвал дипломатический персонал «лицензированными шпионами с дипломатической неприкосновенностью, и с ними мало что можно поделать». По его словам, Российская Федерация исчерпала свои дипломатические инструменты, с помощью которых она могла бы наложить санкции на Республику Молдова.

«Может уменьшиться молдавский экспорт в Россию. Россия может оказать давление на своих союзников, в первую очередь на Беларусь, чтобы они ввели аналогичные меры, потому что мы до сих пор что-то экспортируем в Беларусь. Нам нужно изучить возможность кибератак и дезинформационных атак», — заявил Курэрару.

По его словам, «весьма вероятно, что некоторые из сотрудников посольства Российской Федерации в Кишиневе действовали как секретные агенты, которые передавали в Москву информацию об общественно-политической ситуации в Республике Молдова».

«Кишинёв передал сигнал в Москву, что вмешательство России, тем более во время избирательного цикла, больше не допускается, и такие операции, которые имели место до сих пор, больше не будут возможны, по крайней мере, под дипломатическим прикрытием. Часто люди, которых рекламируют как культурных или экономических дипломатов, выполняют двойную функцию. То есть анализировать происходящее в государстве, управлять агентством. Скорее всего, среди 45 сотрудников были люди, выполнявшие такие функции. Посольство в таком маленьком государстве, как Республика Молдова, справилось бы с гораздо меньшим количеством сотрудников», – сказал эксперт.

Его комментарий весьма странен. Для того, чтобы анализировать происходящее в государстве, особенно в век интернета, не обязательно быть кадровым дипломатом – достаточно регулярно следить за прессой в стране. Напротив, сам факт дипломатического скандала вынудит Москву отслеживать внутриполитические процессы в Молдове более тщательно.

С другой стороны, почему-то молдавских экспертов не смущает вмешательство во внутриполитические процессы в Молдовы со стороны дипломатов из США и Евросоюза, которые открыто дают рекомендации властям Молдовы, как бороться с «пропагандой» и расправляться с внутренней оппозицией в стране.