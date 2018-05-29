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Россия может прирасти не только Крымом
В Геническом районе граничащей с российским Крымом Херсонской области Украины «налицо потеря признаков государственного управления». Об этом в интервью «Обозревателю» заявил «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации», – заявил украинский чиновник.
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В Киеве также испугались активизации российских адвокатов, намеревающихся признать незаконным перекрытие Северо-Крымского канала и восстановить подачу воды на полуостров. По словам Бабина, Россия пытается решить этот вопрос через украинские суды.
«Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и промышленность Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал… В Украине сейчас происходит беготня российских адвокатов и других «афилированных» людей, чтобы получить решение украинских судов по Северо-Крымскому каналу», – заявил Бабин.
При этом, чиновник добавил, что если этот вариант окажется безрезультативным, то РФ может прибегнуть к другим вариантам: «К каким-то силовым или гибридным акциям, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории».
Метки: Борис Бабин, Северо-Крымский канал, Херсон
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