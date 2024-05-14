Россия может растрепать и размазать резервы ВСУ на три тысячи километров фронта – Костенко

У России есть фронт, длиной в три тысячи километров, для того, чтобы растянуть украинские резервы, заставив их реагировать на угрозы на том или ином участке.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем знать планы россиян по состоянию на сейчас, а они могут через час измениться в связи с появлением новой информации – или они что-то перебросили. Я думаю, как могут развиваться дальнейшие события. Могут ли россияне, если увидят нашу слабость, давить, подбрасывать сюда резервы и пытаться продавливать, используя поддержку с воздуха? Конечно, могут. Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание – что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область. Когда россияне увидят, что мы возьмем определенное количество войск, которого может быть даже слишком много для того, чтобы сдерживать эти три-пять батальонов или реагировать на резервы, – они могут ударить по Сумам», – рассуждал он.

«К сожалению, у них есть большой фронт и большое количество личного состава. Не обязательно заходить даже батальонами – даже нанесение ударов и вход таких групп, маленьких, это уже говорит о вторжении. Они хотят растянуть наши войска, чтобы мы вот так хаотично реагировали на все направления. Это – угроза, которую мы должны прочитать и, если так действительно будет, не вестись на эту провокацию россиян», – предложил «стратег».