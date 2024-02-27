Россия может развалить НАТО, не вводя войска в страны Альянса – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может создать мощнейший политический кризис для НАТО вплоть до развала альянса, поддержав организацию пророссийских республик в Прибалтике и вхождение Приднестровья в состав РФ.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Арестовича, при этом, Россия не будет вводить регулярную армию на территорию этих стран, а лишь разместит войска вдоль границ.

«Им не надо захватить пол-Эстонии или всю Балтию. В Нарве сколько населения российского? Говорят, около 90%. Представь себе, что однажды утром появляется российский флаг и флаг какой-нибудь независимой Нарвской республики, и русские Нарвы заявляют, что мы хотим соединиться с Россией. Там образуются добровольцы, сценарий же известен, с георгиевскими ленточками, они говорят: «Мы не атакуем Эстонию, никто не собирается воевать с Эстонией, мы просто защищаем право русских людей быть русскими». И потом вдруг случается какой-то взрыв и убивают несколько русских людей в Нарве. Они говорят: «Раз так, мы выставляем блок-посты и любые попытки эстонской полиции или вооруженных сил прийти сюда будут пресекаться силой, потому что убиты люди. Сволочи вы, натовские, проклятые, мы всегда это знали». Начинается в Эстонии, а значит, во всем НАТО начинается тяжелейший политический кризис, как реагировать на угрозу. Никакие самолеты не стреляют крылатыми ракетами по Эстонии, никто не пробивает Сувалковский коридор, просто стоит танковая дивизия и тысяч 40 войск, которые они заберут с нашего фронта. А в чем проблема? 60 или 70 стоит на направлении, Ленинградский военный округ вместе с Московским стоят и наблюдают, что происходит с отныне русской Нарвой. Что делать НАТО в этой ситуации, выбивать силой?», – задается вопросом Арестович.

По его мнению, этот же сценарий распространится на другие русскоязычные регионы.

«Только они будут расхлебывать, немцы, португальцы и американцы будут выяснять, а надо ли воевать за Нарву, то же самое случается в Латвии. Тоже русские города в пяти километрах с Россией поднимают флаги и говорят: «Мы хотим быть русскими, все законно, право нации на самоопределение. Эстонии, потому что хотим быть с русскими»… Только они это переварили, Приднестровье говорит: «А мы навеки с Россией, мы вступаем в состав». И сразу напрягается Румыния. Как ты думаешь, почему шатать будут Балтию, Румынию и Польшу? Это наши ближайшие соседи, через которую идет вооружение и военная техника в Украину, им первыми выставят ультиматум. И как же этот могучий и славный Запад будет реагировать, поднимут бомбардировщики с ядерными ракетами и направят в сторону России? Так они скажут давайте, мы готовы. И все. Они могут сделать политический кризис в НАТО, тяжелейший, который прикончит существование организации или составит самую сильную угрозу за момент существования, не заходя ни одним российским солдатом на территорию Эстонии, гибридными методами», – заявил Арестович.