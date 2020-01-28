Россия может сформировать правительства Украины и Белоруссии в изгнании
Белорусы и украинцы, получившие российское гражданство и осевшие в РФ, могут стать важным механизмом для продвижения российских интересов.
Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Очень важно российскому истеблишменту, российскому политическому классу иметь с одной стороны собственную украинскую и белорусскую повестку дня, а с другой стороны иметь определенное количество и качество сограждан, то есть россиян, которые будут иметь определенное отношение и весьма серьезную вовлеченность в украинские и белорусские дела.
То есть в качестве инструментария, думаю, тут не надо объяснять, могут быть варианты, начиная от формирования правительства в изгнании, заканчивая просто какой-то культурно-просветительской деятельностью и так далее. То есть когда эти эмигранты будут взаимодействовать со страной своего выезда, со своей исторической родиной», – заявил Белашко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.