28.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Россия может сформировать правительства Украины и Белоруссии в изгнании

Белорусы и украинцы, получившие российское гражданство и осевшие в РФ, могут стать важным механизмом для продвижения российских интересов.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно российскому истеблишменту, российскому политическому классу иметь с одной стороны собственную украинскую и белорусскую повестку дня, а с другой стороны иметь определенное количество и качество сограждан, то есть россиян, которые будут иметь определенное отношение и весьма серьезную вовлеченность в украинские и белорусские дела.

То есть в качестве инструментария, думаю, тут не надо объяснять, могут быть варианты, начиная от формирования правительства в изгнании, заканчивая просто какой-то культурно-просветительской деятельностью и так далее. То есть когда эти эмигранты будут взаимодействовать со страной своего выезда, со своей исторической родиной», – заявил Белашко.

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