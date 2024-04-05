Россия может снова пойти на Киев и создать коридор в Калининград – израильский офицер

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Российская армия может начать повторное наступление на украинскую столицу со стороны Белоруссии. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил офицер израильской армии в отставке Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Тамара, при этом, в случае атаки на Прибалтику, НАТО может не вмешаться.

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«О том, что с территории Белоруссии потенциально может быть осуществлена потенциальная агрессия в сторону Украины, я говорю последний год. И повторный штурм Киева возможен как вариант развития событий. Но в данном случае, в контексте того, что происходит сейчас, я бы очень сильно напрягся на месте стран Балтии. Потому что вполне возможно, что эти подготовительные действия на территории Белоруссии, они как раз направлены не по отношению к украинцам, а по отношению к таким государствам, как Эстония, Латвия, Литва… Если они пробьют коридор в сторону Калининграда, это уже можно продавать как достижение. Поэтому вполне возможно, что они попробуют какую-то военную авантюру в том направлении, рассчитывая на слабость армии, Вооруженных сил государств Прибалтики. Кстати, я совершенно не исключаю, что НАТО не вмешается в эту ситуацию. НАТО, как структура, продемонстрировал свою несостоятельность», – заявил Тамар.