Россия может соединить Белоруссию с Калининградской областью, – украинский военный эксперт

21.12.2022  12:29 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Россия может использовать председательствование в ОДКБ Белоруссии для того, чтобы сделать бросок через границу Литвы и Польши, захватив коридор в Калининградскую область.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил глава местной организации Союза офицеров Украины Петр Костюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может использовать председательствование в ОДКБ Белоруссии для того, чтобы сделать бросок через границу...

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Костюк не расшифровал свое послание, но предположил, что ОДКБ может сыграть в этом какую-то роль.

«С 1-го января 23-го года Белоруссия начинает председательствовать в ОДКБ. Казалось бы, что такое ОДКБ? Есть заявления таджикской оппозиции о том, что иранцы построили завод в Душанбе, где производят дроны. Никаких санкций нет.

Вы знаете, чем закончилось в Ереване подписание итоговых документов, когда был саммит ОДКБ – ничем, Пашинян отказался. Сейчас очень неудобно Путину. Кого он может выставить? Есть один аксакал на этом пространстве – это Лукашенко, и Лукашенко будет эту роль играть…

А еще есть один вопрос – есть Сувалкский коридор. Если будет принято решение, чтобы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Таким образом шантажируют и страны НАТО», – заявил Костюк.

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