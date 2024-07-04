Россия может создать бесполетную зону у берегов Кубы – экс-глава аппарата Госдепа

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Нахождение у берегов Кубы российских кораблей и подлодки не представляло прямой угрозы США, но Штаты должны быть обеспокоены тем, что Россия может создать в этом регионе бесполетную зону.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник американской армии в отставке, бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они должны быть очень обеспокоены созданием бесполетной зоны. По крайней мере, мне это очень похоже на бесполетную зону над Черным морем, которая находится в процессе введения в действие», – заявил Уилкерсон.

При этом Наполитано заметил, «это мы сами спровоцировали в Севастополе два воскресенья назад», имея в виду удар ВСУ по пляжу в Учкуевке.

«Абсолютно! Это будет очень опасная эскалация, если он это сделает. У этих очень компетентных пилотов и самолетов есть приказы сбивать все, что выглядит так, будто оно предоставляет разведданные украинцам, даже если это будет пилотируемый самолет, – констатировал американский полковник.