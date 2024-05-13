Россия может создать в Харьковской области альтернативную Украину – Бортник

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Если российской армии удастся занять большую территорию Харьковской области, то она может воспользоваться столетним опытом и провозгласить на этих землях альтернативную украинскую власть.

Такую теорию во всех эфирах продвигает политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если России удастся захватить значительную часть Харьковской области и тем более, крупные какие-то города – Волчанск, Купянск или что-то еще, даже без самого Харькова, а тем более сам Харьков, Россия может пойти по сценарию столетней давности. То есть, Россия может попытаться на этих территориях создать альтернативу нашему правительству в Киеве. То есть, не аннексировать эти территории, а вернуть туда, условно говоря, какого-то Януковича, сказать: «Вот – Украина, с которой мы ведем переговоры. С этими мы уже не ведем переговоры, они нелегитимны, преступны и все остальное». Типа, вот, настоящая Украина, с которой мы ведем переговоры, с которой у нас договоренности и все остальное. Они могут попытаться создавать какие-то восточно-украинские республики и так далее», – рассуждал Бортник.