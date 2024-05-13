Россия может создать в Харьковской области альтернативную Украину – Бортник

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если российской армии удастся занять большую территорию Харьковской области, то она может воспользоваться столетним опытом и провозгласить на этих землях альтернативную украинскую власть.

Такую теорию во всех эфирах  продвигает политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российской армии удастся занять большую территорию Харьковской области, то она может воспользоваться столетним...

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«Если России удастся захватить значительную часть Харьковской области и тем более, крупные какие-то города – Волчанск, Купянск или что-то еще, даже без самого Харькова, а тем более сам Харьков, Россия может пойти по сценарию столетней давности.

То есть, Россия может попытаться на этих территориях создать альтернативу нашему правительству в Киеве. То есть, не аннексировать эти территории, а вернуть туда, условно говоря, какого-то Януковича, сказать: «Вот – Украина, с которой мы ведем переговоры. С этими мы уже не ведем переговоры, они нелегитимны, преступны и все остальное».

Типа, вот, настоящая Украина, с которой мы ведем переговоры, с которой у нас договоренности и все остальное. Они могут попытаться создавать какие-то восточно-украинские республики и так далее», – рассуждал Бортник.

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