Россия может создать «зону безопасности» на Украине, шириной до 60 километров, – Бортник

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Российская армия может создать буферную зону на Украине, чтобы обезопасить территорию РФ от ударов ВСУ. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, речь идет о полосе безопасности шириной от 30-ти до 60-ти километров вдоль всей границы с Украиной, включая освобождение ряда крупных городов.

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«Путин сказал, дал поручение Генеральному штабу, Министерству обороны обеспечить защиту приграничных российских территорий, а Лавров сказал, когда у него спросили, что Россия будет делать, если Украина получит дальнобойные ракеты, он сказал, что мы будем двигать линию дальше. Возможно, Россия сейчас рассматривает как один из этапов войны создание буферной зоны на территории Украины по всему периметру украинских границ. 30-60 километров, по всему периметру украинских границ – уже такая «буферная зона» есть на юге и есть на востоке. Ее не хватает только на северо-западе и на севере. И вот, почему сегодня все аналитики и специалисты теряются во мнениях в отношении того, куда Россия будет наступать. Она может не наступать клиньями, может попытаться захватить эту буферную зону, зайти на территорию Украины на глубину в 30-60 километров, чтобы якобы обеспечить буферную зону. Такой сценарий, очевидно, рассматривается, есть много исторических прецедентов – можем вспомнить Израиль и Ливан, Израиль и Сирию, много демилитаризированных зон – это немножко другая история. Вот, складывается впечатление, что что-то такое они начали просчитывать. Потенциально в эту буферную зону могут попасть Сумы, Чернигов и Харьков. По этим направлениям, там много малых городов, по этим направлениям надо сейчас внимательно отслеживать ситуацию, потому что это может быть «законная» цель для Российской Федерации – создание буферной зоны на территории Украины, чтобы Украина не обстреливала российскую территорию», – заявил Бортник.