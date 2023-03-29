Россия может стать флагманом мировых империй – Кот

Владимир Гладков .  
29.03.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


После краха глобалистского проекта США мир вернётся к необходимости восстановления великих империй, и Россия сможет сыграть в этом проекте ключевую роль.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший лидер киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После краха глобалистского проекта США мир вернётся к необходимости восстановления великих империй, и Россия...

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«Та же Франция. В 2015 или 2016 году в результате антироссийских санкций покончили жизнь самоубийством порядка семисот фермеров. А это самое начало, на заре всей этой истории. Сегодня мне даже страшно представить, сколько людей там разорилось, и тоже покончило жизнь самоубийством.

И что? И ничего, тишина. Фермеры – это обеспечение продуктами самой Франции. Ничего, просто переключили потоки, не французские стали заезжать картошка и помидоры, а другие. И всё, тишь да гладь.

Это глобалистский проект, который всё ещё крепок – прежде всего потому, что существует устойчивая модель в виде доллара, которая заставляет всех так или иначе заходить и делиться с американцами – это та самая «кощеева игла», сломав которую, будет разрушена эта матрица.

И тогда уже мы с вами сможем говорить о надеждах, о появлении полноправных сил в Европе, о взаимодействии с ними», – сказал журналист.

Юрий Кот отметил, что в мире растёт запрос на восстановление великих империй, и Россия может занять здесь ключевую роль.

«Я считаю, что вообще, после Первой мировой войны, были разрушены все последние империи в мире – Австро-Венгерская, наша. Я думаю, мы неизбежно опять придём к необходимости восстановления мировых империй. И Российская империя здесь будет флагманом», – подытожил он.

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