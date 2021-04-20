Россия может стать мировым лидером в кибербезопасности – эксперты

20.04.2021, Москва, Владимир Гладков

РФ может стать мировым лидером в сфере информационной безопасности, что позволит защитить российское общество, бизнес и государство.

Об этом в ходе круглого стола заявил генеральный директор Positive Technologies Юрий Максимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я искренне считаю, что на сегодняшний день у России есть все шансы стать мировым лидером на рынке информационной безопасности. Поэтому я бы начал с постановки амбициозной цели.

Что такое быть лидером? Это иметь абсолютно достаточное национальное решение, с помощью которого мы можем защитить граждан, государство и бизнес, это программные продукты, методики, способы.

Второе – это, по сути, защитить нашу страну и сделать её самой безопасной с точки зрения киберпреступлений в мировых масштабах. Третье – реализовать экспортный потенциал, который мы сейчас имеем. Конечно, это не западные страны, но мир большой, и мы точно можем заполучить свою долю», – сказал он.

В свою очередь директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян отметил, что, например, компания Samsung уже перешла на российское программное обеспечение.

«В принципе весь мир, – Китай, Япония, Европа, – сидит на американских технологиях. Но, например, в 2015 году компания Samsung официально перешла на нашу технологию статического анализа программ. Платформа «Tizen», и все остальные платформы Samsung, используют нашу технологию», – заключил Аветисян.