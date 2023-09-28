Россия может ударить по Украине одновременно 500 крылатыми ракетами

Анатолий Лапин.  
28.09.2023 13:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Порядка 500 крылатых ракет могут быть запущены российской армией по Украине одновременно.

Об этом в эфире видеоблога Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порядка 500 крылатых ракет могут быть запущены российской армией по Украине одновременно. Об этом...

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По мнению Кривоноса, недооценивать Российскую Федерацию нельзя.

«Не стоит думать, что враг уже на 100% опустил руки и голову, и уже ничего не делает. К сожалению, Черноморский флот Российской Федерации еще в состоянии вывести до 12 кораблей, которые имеют на своем борту крылатые ракеты, и в общем залпе до 100 крылатых ракет. Это достаточно серьезная цифра и это не позволяет нам расслабиться ни на минуту.

Если добавить, что Военно-космические силы Российской Федерации так же, только за счет самолетов, которые несут крылатые ракеты. Это в среднем еще плюс от 300 до 400 ракет, которые они могут запустить. То есть общее количество – от 400 до 500 крылатых ракет русские имеют, чтобы нанести удар по мирным селам и городам Украины. Потому не следует недооценивать, что враг стал слаб – враг еще достаточно сильный», – заявил Кривонос.

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