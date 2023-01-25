Россия может ударить с двух сторон, сковав снабжение ВСУ на фронте – генерал Кривонос

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Россия может провести наступление на Украину сразу с нескольких направлений, сковав группировку на левом берегу Днепра.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, у Украины есть несколько критических направлений, потенциальных для наступления российских войск.

«Понимая, что Россия не просто так заявляет свои амбиции по уничтожению нашей страны, не просто так назначают напрямую руководить операцией в Украине начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил. Мы понимаем, что Россия в дальнейшем будет пытаться наращивать способности по уничтожению нашего суверенного государства. А каким образом это можно сделать? В первую очередь за счет наступления, если не учитывать, что применение ядерного оружия пока что несвоевременно, русские пытаются с использованием обычного оружия достичь своей цели.

«Угроза российского наступления есть, и у нас есть критические направления, о которых знают русские, которые они рассматривают, и непосредственно, в первую очередь, это запорожское направление и харьковское направление. Если одновременно в обход того же Харькова россияне будут наступать в направлении Павлограда и встречным со стороны Запорожья также в направлении Павлограда, то возможно нашу группировку на Донбассе взять в окружение с целью полностью отрезать от системы логистики и со временем вопрос даже не об уничтожении, а в том, что когда топливо, еда и боеприпасы закончатся, то воевать будет слишком сложно», – заявил Кривонос.