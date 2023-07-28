Россия может уничтожить, арестовать и перехватить любое судно в Черном море

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У России есть все возможности для того, чтобы перехватывать любое судно в Черном море.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рыженко, несмотря на то, что украинские военные могут разрешить проход того или иного судна, ВМС России в силах задержать, уничтожить или арестовать его.

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«После начала войны навигация в наших портах, в наших террводах запрещена. Сейчас она контролируется военным руководством региона, региональным командованием, постоянно ведется мониторинг ситуации с безопасностью. Без разрешения военного начальника не будет осуществлен ни выход судна из наших портов и террвод, ни предоставлено разрешение на заход. В принципе, наши военные очень тщательно анализируют и максимально исключают риски того, что россияне могут применить оружие. Но, опять же, теоретически, если смотреть по возможностям, по тем силам, что они имеют, что демонстрируют, то они вполне могут перехватывать и уничтожать, арестовывать эти суда, которые следуют в наши порты, в зависимости от того, что они себе нарисовали относительно этого судна», – заключил Рыженко.