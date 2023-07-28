Россия может вернуть утраченные территории под Харьковом – Рожин

Анатолий Лапин.  
28.07.2023 20:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Россия может вернуть утраченные осенью прошлого года территории на Харьковском направлении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может вернуть утраченные осенью прошлого года территории на Харьковском направлении. Об этом в...

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По мнению аналитика, сейчас складываются хорошие условия для освобождения еще нескольких десятков населенных пунктов у реки Оскол.

«Если смотреть это направление, – то, что реально можно ждать, – это выход к реке Оскол, освобождение еще 20-25 населенников, которые находятся на восточном берегу Оскола. То есть, если у нас получится развить дальше наступление в Серебрянском лесничестве, это Краснолиманское направление, то, с одной стороны, мы находимся недалеко от окраин Торского, а за Торским находится выход непосредственно на Красный Лиман, который мы потеряли осенью прошлого года.

Заняв Торское, есть перспективы для дальнейших действий. Но, помимо этого, там же, если мы наступаем на направлении Красный Лиман, то – есть возможность выйти на северный берег Северского Донца и взять под огневой контроль дорогу Северск-Белогоровка. Соответственно, противник будет вынужден оставить Белогоровку, часть Северского выступа, потому что просто лишится линии снабжения и там сидеть будет достаточно проблематично. Поэтому они сейчас так и борются за этот лес к западу от Кременной», – заявил Рожин.

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