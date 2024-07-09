Россия может воевать еще долго. Она встала на военные рельсы – спикер конгресса США

Соединенным Штатам выгоден конфликт на Украине, потому что он якобы ослабляет Россию и истощает ее ресурсы. Об этом во время дискуссии в «Институте Хадсона» заявил лидер республиканцев в конгрессе США Майк Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Джонсон отметил, что несмотря на давление, российскому руководству удалось перестроить экономику таким образом, что воевать она сможет еще долго.

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«Единственная хорошая вещь, которая вышла из конфликта в Украине, – это то, что мы показали, что Путина переоценивали с точки зрения его способности вести войну. По некоторым данным, в этом конфликте они потеряли более полумиллиона российских военнослужащих. И они, очевидно, потеряли много своих активов, своего оборудования, своих боеприпасов. Поэтому в определенном смысле участие в этом конфликте было очень полезным для наших долгосрочных интересов. Потому что вы ослабляете Россию в процессе. Но он перестроил свою экономику так, чтобы она стала военной экономикой, и, судя по всему, он может продолжать еще довольно долго. Я думаю, это очень серьезно, он [Владимир Путин] сказал это своими словами, он стремится возродить великую царскую империю. Я думаю, если у него была такая возможность и не было бы сдерживающих факторов, он бы так и сделал. Я думаю, что большинство людей, которые изучают этот вопрос, считают, что это реальная и серьезная угроза», – заявил Джонсон.