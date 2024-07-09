Россия может воевать еще долго. Она встала на военные рельсы – спикер конгресса США

Анатолий Лапин.  
09.07.2024 13:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Соединенным Штатам выгоден конфликт на Украине, потому что он якобы ослабляет Россию и истощает ее ресурсы. Об этом во время дискуссии в «Институте Хадсона» заявил лидер республиканцев в конгрессе США Майк Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Джонсон отметил, что несмотря на давление, российскому руководству удалось перестроить экономику таким образом, что воевать она сможет еще долго.

Соединенным Штатам выгоден конфликт на Украине, потому что он якобы ослабляет Россию и истощает...

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«Единственная хорошая вещь, которая вышла из конфликта в Украине, – это то, что мы показали, что Путина переоценивали с точки зрения его способности вести войну. По некоторым данным, в этом конфликте они потеряли более полумиллиона российских военнослужащих. И они, очевидно, потеряли много своих активов, своего оборудования, своих боеприпасов. Поэтому в определенном смысле участие в этом конфликте было очень полезным для наших долгосрочных интересов. Потому что вы ослабляете Россию в процессе.

Но он перестроил свою экономику так, чтобы она стала военной экономикой, и, судя по всему, он может продолжать еще довольно долго. Я думаю, это очень серьезно, он [Владимир Путин] сказал это своими словами, он стремится возродить великую царскую империю. Я думаю, если у него была такая возможность и не было бы сдерживающих факторов, он бы так и сделал. Я думаю, что большинство людей, которые изучают этот вопрос, считают, что это реальная и серьезная угроза», – заявил Джонсон.

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