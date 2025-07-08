«Россия может воевать и жевать жвачку» – Джонсон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

РФ производит новые танки намного быстрее США.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Преимущество России в том, что она производит много промышленной продукции. США сегодня не строят новый танк с нуля. Они берут старые танки «Абрамс», снимают с них снаряды, ремонтируют их и тратят два года, чтобы отремонтировать один танк. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение», – сказал Джонсон.

По его словам, аналогично обстоит дело с производством артиллерийских снарядов.