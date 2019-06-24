24.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Энергетика
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Россия может «вырубить рубильник» всей Украине: Сколько терпеть обстрелы ЛДНР?

Россия имеет техническую возможность погрузить Украину в энергетический кризис, признал бывший украинский министр энергетики Евгений Червоненко.

Об он сказал этом в эфире телеканала NewsOnе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риторика русофобская. Они что хотят, чтобы рубильник отключили? Вы знаете, что у нас параллельная энергосистема? Когда частота 49 герц рухнет, рухнет и вся страна. Я хочу увидеть бандеровца с топором, который рубит распределительный щит. Пусть они отключат.

А ТВЭЛы, а то, что одним росчерком пера они (Россия, – авт.) дизель на уборочную возьмут и перекроют? Вы вообще понимаете, какие это макроэкономические последствия будут для всей страны?» – призвал Червоненко не провоцировать, а договариваться с Москвой.

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