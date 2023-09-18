Россия может выступить на стороне Китая в случае войны с США за Тайвань – Сивков

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Между США и Китаем зреет конфликт, связанный с вопросом Тайваня. Если США признают независимость острова, то Пекин введет его блокаду. Для того, чтобы ее снять, США могут задействовать свой флот и нанести Китаю поражение на море. При этом, Россия может нанести удары по американскому соединению, если такой конфликт будет угрожать стабильности ее отношений с Китаем.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, при этом, предпосылки для начала контрнаступления ВС РФ не будет видно до самого его начала.

«На востоке зреет конфликт. Конфликт серьезный, в который может быть втянута Россия. Нам тоже туда надо будет направлять силы и средства для сдерживания этого конфликта… Маленькое победоносное сражение с Китаем с нанесением тяжелого поражения на море, не вступая в войну с континентальным Китаем, – это тот результат, который даст Байдену большие дивиденды в глазах американского общества. Поэтому они на такое могут пойти. Как в этом случае будет поступать российское руководство – сложно ответить. Я предполагаю, что, если это будет критически опасно для стабильности китайского общества, и это может привести к нарушению российско-китайских отношений, – Россия может вступить в конфликт и поддержать Китай, скажем, ударами по американскому соединению», – заключил Сивков.