Россия может забрать все, кроме Закарпатья, которое отдадут Венгрии – украинский офицер

Анатолий Лапин.  
10.01.2024 10:54
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Война, Дзен, Закарпатье, Россия, Украина


России нужны не границы Донецкой и Луганской областей, а вся территория Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская неделя» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужны не границы Донецкой и Луганской областей, а вся территория Украины. Об этом...

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«России нужна именно победа – ей не нужны границы Донецкой и Луганской областей, ей нужна украинско-польская граница. Из всех наших территорий, возможно, единственная, на которую они не претендуют, – это Закарпатская область. Есть основания считать, что она просто обещана Орбану за его помощь», – сказал бывший каратель.

«Мы прекрасно помним, что 25 февраля прошлого года венгерская армия стояла развернута в боевые порядки на нашей границе. Да, они потом рассказывали, что это было для приема беженцев, для гуманитарной операции, но, извините, не нужно быть большим стратегом, чтобы знать, что для гуманитарной операции понтонные мосты не наводят, а они стояли с понтонами.

Потому я не исключаю, что эти договоренности у них до сих пор в силе, что Закарпатье должно отойти Орбану. Но все остальное Россия планирует забрать себе. При этом даже не играться ни в какие марионеточные режимы – мы увидели на четырех оккупированных областях, что они просто включают в состав Российской Федерации – уже больше не стесняются абсолютно. Это то, что нас ждет, в случае если мы не выиграем эту войну», – опасается Дикий.

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