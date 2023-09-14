Россия может закупить у КНДР точный аналог «ATACMS»

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Американские технологии использовались при реализации северокорейской ядерной программы, несмотря на международные санкции. Это происходило после личных контактов президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Кику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел бы напомнить, что в 2019 году, когда напряженность между КНДР и США несколько ослабла, Северная Корея провела испытания твердотопливной баллистической ракеты малой дальности KN-24, которую эксперты обозначили как прототип американской ракеты «Атакмс» класса земля-земля», – сказал Кику.

Он добавил, что во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею Ким Чен Ын продемонстрировал ему аналоги американских беспилотников «Глобал Хоук» и «Рипер». Они не только были выставлены на стендах, но и осуществили пролет в ходе военного парада в тот же день.

Ким Чен Ын принимал парад на автомобилях западных марок, которые были бронированы по индивидуальному заказу в США.

Когда КНДР в обход санкций осуществляла запуск ракет, США ни разу не обращались в ООН с требование ужесточить санкции.