Россия может закупить у КНДР точный аналог «ATACMS»

Елена Острякова .  
14.09.2023 17:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Американские технологии использовались при реализации северокорейской ядерной программы, несмотря на международные санкции. Это происходило после личных контактов президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Кику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские технологии использовались при реализации северокорейской ядерной программы, несмотря на международные санкции. Это происходило...

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«Хотел бы напомнить, что в 2019 году, когда напряженность между КНДР и США несколько ослабла, Северная Корея провела испытания твердотопливной баллистической ракеты малой дальности KN-24, которую эксперты обозначили как прототип американской ракеты «Атакмс» класса земля-земля», – сказал Кику.

Он добавил, что во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею Ким Чен Ын продемонстрировал ему аналоги американских беспилотников «Глобал Хоук» и «Рипер». Они не только были выставлены на стендах, но и осуществили пролет в ходе военного парада в тот же день.

Ким Чен Ын принимал парад на автомобилях западных марок, которые были бронированы по индивидуальному заказу в США.

Когда КНДР в обход санкций осуществляла запуск ракет, США ни разу не обращались в ООН с требование ужесточить санкции.

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