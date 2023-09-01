Процветающий на Украине культ смерти может получить развитие в России. Прежде в Киеве предпочитали карго-культ – делать множество заявлений без конкретных действий и получать за это преференции.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В будущее этой страны могут заглянуть не только лишь все, как говорил один из великих философов современности. Так и я вам так скажу, что эта страна, это то место, где карго-культ был побеждён культом смерти. Ну их же все кормили! Можно было сидеть на двух стульях, как один из племенных вождей этой страны, извините за сравнение, который то в Москву, и там, как говорится свои 3 рубля и дешёвые энергоносители, то в Брюссель, и там какую-то Евроассоциацию мы там замастыривали – чистый карго-культ! Причём два стула, плюс третья табуретка, ведь тогда было не до конца понятно, что третья табуретка была турецкая. Значит, с турками вот это племя активно сотрудничает по части сельского хозяйства, а порты потихонечку продавало нашим замечательным китайским партнёрам. И это была даже четвёртая табуретка, вот такой был племенной вождь. Он сейчас у нас в Ростове сидит», – отметил эксперт и добавил, что как показательный пример такого племенного вождя следует набить соломой, сделать из неё чучело и выставлять в музее Дарвина.

«Но чем это закончилось? Стремлением убивать и умирать, стремлением к заполнению своего очень плодородного пространства чернозёмов кладбищами. И этот культ смерти перебил карго-культ, вот это – самое главное, мистика этой территории. Это то, о чём мягко писал Гоголь, и то, что мы увидели этот культ смерти – это очень опасно. Я, знаете, опасаюсь, что он завезен к нам с людьми, которые являются его носителями, которые к нам приехали и нам тут рассказывают, как нам Родину любить. И меня реально очень беспокоит, что мы заразимся этим культом смерти. Заразиться карго-культом мы не можем, у нас климат тяжеловат. Но культ смерти будет принесён, и это меня реально тревожит», – заключил Евстафьев.