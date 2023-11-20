Россия может завалить Европу мигрантами – Монтян

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В ответ на западные санкции и ограничения Россия может направить в Европу огромные массы нелегалов с Ближнего Востока.

Об этом на своём канале заявила переехавшая в Донецк из Киева адвокат и политический обозреватель Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Железный занавес на западной границе – это дело такое. Любая баррикада делит улицу на два тупика. Я слышала, что по западной границе, особенно в Финляндии, разорилась куча народа, которые были ориентированы на приезжающих из России. Поэтому, кто больше пострадает – это оружие обоюдоострое. Но если полностью перекроют границы, то никто не мешает сделать очень просто: Россия ничего не проверяет, и толпы нелегалов ломятся в Европу через западную границу России. Сколько придётся тратить ресурсов, чтобы предотвратить проникновение толп нелегалов – это проблемы наших уважаемых западных соседей. Касательно распада ЕС – не зря хитрожопые бриты свалили из этой общаги. Думаю, всё ещё впереди», – сказала Монтян.

Она подчеркнула, что России достаточно будет всего лишь открыть коридор – и на границах стран Восточной Европы появится огромное количество мигрантов.

«А раз Россия не проверяет, то мигранты начнут ломиться. Найдётся, кому привезти в фургоне [до границы]. Обычно как это выглядит – все эти потенциальные мигранты и нелегалы платят за доставку до границы, а уже там они найдут, где прорвать эту границу. Потому что такую длину границы контролировать очень сложно», – добавила адвокат.