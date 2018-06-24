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24.06.2018, Вена, Владимир Гладков
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Россия, Сюжет дня, Экономика, Энергетика

Россия на 60 процентов увеличивает добычу нефти


В результате договорённостей, достигнутых на субботней встрече в Вене стран ОПЕК относительно увеличения объемов добычи и экспорта нефти, ожидается положительный экономический рост госбюджета России.

Об в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было принято решение о частичном восстановлении добычи относительно квот и сокращений, принятых в декабре 2016 года. Речь идёт об увеличении добычи примерно на 1 миллион баррелей в сутки – это от сегодняшнего уровня восстановление добычи примерно на 60 процентов. Для России это означает, что мы примерно на две трети восстановим добычу относительно снижения, которое было», – заявил министр.

При этом у России есть возможность регулировать добычу нефти в зависимости от целесообразности.

«У нас есть возможности для принятия любых решений – как по увеличению, так и по сокращению, это предусмотрено действующим соглашением, вопрос в целесообразности, которая будет исходить из текущей ситуации на рынке. На сегодня мы видим рост спроса в течении третьего-четвёртого квартала. Если этот спрос будет превышать предложение, мы будем оперативно принимать решение и об увеличении цифры добычи», – отметил глава Минэнерго.

«Увеличение объёмов добычи, увеличение объёмов экспорта, дополнительные выручки компаний, дополнительные поступления в бюджеты. То есть для нас это положительный экономический эффект в целом для России», – подытожил Новак.

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