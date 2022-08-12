Россия на экстренном заседании ООН: Киев готов взорвать Запорожскую АЭС

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Миссией МАГАТЭ должна без промедления прибыть на Запорожскую АЭС. Намечавшийся, но отложенный визит дал повод Киеву для усиления обстрелов станции, что может привести к трагическим последствиям.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС заявил постпред РФ Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самым плотным взаимодействием с агентством нам удалось решить все вопросы, связанные с организацией и проведением столь сложного мероприятия. Однако в последний момент красный свет был включён Департаментом безопасности Секретариата ООН, поездка была сорвана. Этим воспользовались власти в Киеве для усиления провокаций и обстрелов атомной станции. Убеждены, что отмена международной миссии сыграла на руку киевскому режиму и его западным кураторам, которые изначально были противниками этой поездки. Они не хотели, чтобы МАГАТЭ убедилось в штатном нормальном функционировании ЗАЭС и здоровой рабочей обстановке в коллективе станции. Рассчитываем, что визит МАГАТЭ на АЭС всё же в скором времени состоится», – заявил Небензя.

Он выразил надежду, что в этот раз генсек ООН осознает всю ответственность и не станет через подотчётный ему департамент препятствовать проведению миссии, и МАГАТЭ прибудет на станцию до конца августа. Несмотря на то, что Россия готова взять на себя все организационные вопросы, гарантировать то, что поездка состоится, Москва не может.

«Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, при том, что генсек ООН назвал любые атаки на этот объект самоубийством. Считаем недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ станции и территории Энергодара. Киев должен немедленно их прекратить и предоставить гарантии не создавать угрозу жизни персонала. Призываем государства, поддерживающие киевский режим, осадить своих подопечных, принудить их немедленно прекратить атаки на ЗАЭС и жителей Энергодара и обеспечить безопасные условия для работы миссии», – сказал российский представитель.

Также он призвал руководства ООН и МАГАТЭ «без дипломатических формул» указать на реальный источник угрозы безопасности ЗАЭС – удары ВСУ, и заявить Киеву о недопустимости таких действий.

«Это единственный способ предотвратить крупную радиационную катастрофу, риск которой сейчас как никогда реален. Если атаки ВСУ продолжатся, она может произойти в любой момент. Под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР. Приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», – сообщил российский постпред.

Он подчеркнул, что это самые оптимистичные прогнозы, реальные масштабы катастрофы трудно себе представить.

«Вся ответственность ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», – добавил Небензя.

Страны Запада в ответ лишь потребовали от России вернуть станцию под контроль Украины и вывести свои войска из Запорожской области. Выступающие заранее объявили, что в возможной катастрофе будет виновна Россия. Представитель же Киева традиционно объявил, что русские на Запорожской АЭС «обстреливают сами себя».