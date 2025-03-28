Россия на переговорах переигрывает и Украину, и США – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
28.03.2025 15:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Россия имеет намного более сильную дипломатическую команду на переговорах с США,.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной рады Инна Совсун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет намного более сильную дипломатическую команду на переговорах с США,. Об этом в...

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«Откровенно говоря, у меня сейчас очень такое тревожное ощущение по поводу всех этих переговоров, и в том числе, потому что мне кажется, что сейчас Россия тактически переигрывает и Соединенные Штаты, и Украину. Они переигрывают, потому что они продвигают свои идеи, свои интересы. Очевидно, что американцы очень склонны их слышать, американцы очень склонны воспринимать то, что они говорят, я не знаю, по каким причинам.

Некоторые вещи, которые прозвучали в течение последних нескольких дней, в том числе, когда господин Уиткофф повторил о том, что, мол, Путин молился за Трампа, когда тот болел и так далее, – это такие русские нарративы. Я не верю, что человек мог просто взять, поверить и не критично это воспроизвести, если он понимает контекст, понимает откуда это взялось и так далее. Поэтому некоторые вещи меня очень настораживают, и мне кажется, что на уровне переговорщиков российская сторона имеет значительно более сильную команду, значительно сильнее украинской и значительно сильнее, к слову, американской», – заявила Совсун.

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