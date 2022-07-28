«Россия набивала склады оружием»: Бессмертный объяснил провал ленд-лиза

28.07.2022  18:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 814
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия работала исключительно на вооружение, поэтому Западу теперь нужно время, что восстановить свою обороноспособность и боевой потенциал.

Об этом в эфире видеоблога пропагандирующего оголтелую русофобию львовского журналиста Остапа Дроздова заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия работала исключительно на вооружение, поэтому Западу теперь нужно время, что восстановить свою обороноспособность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Посмотрите, пожалуйста, на последние выступления, которые были в Аспене представителями Lockheed Martin, Boeing и всех остальных, кто задействован в систему подготовки и обеспечения программы ленд-лиза.

Вам станет понятно, что эти сценарные планы, о которых мы говорим, это те сценарные планы, которые заполняют период выхода украинской армии и украинского государства на полную боевую готовность, региональной системы безопасности на полную боевую готовность, континентальной и глобальной.

Потому что это совок, это путинская Россия работала на склад [вооружений]. Демократический и цивилизованный мир в этот период решал социальные проблемы. На сегодняшний день для того, чтобы восстановить этот потенциал, нужно определённое время», – объяснил бывший посол.

В то же время он чётко дал понять, что война – надолго.

«Я не хочу сейчас апеллировать к датам и периодам, на которые расписаны эти программы, потому что многие могут испугаться, подумав о том, что на такое время можно растянуться война. Но это не я говорил о том, что война может растянуться во времени. Об этом уже сказано и пересказано.

Причина тут в том, что на сегодняшний день и Украина со своей армией, и Европа, и НАТО, и мир находятся на этапе восстановления своей обороноспособности, боеспособности», – резюмировал Бессмертный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть