Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Черкасской области предотвращена попытка взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию в Черкасской области. В результате комплексных мероприятий задержан приспешник рашистов, который собирал информацию о базировании Сил обороны и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники. Для выполнения вражеской задачи злоумышленник искал тротил», – отмечается в сообщении.

Кроме того, мужчина собирал данные о маршрутах перемещения поставленной на Украину иностранной военной техники и выявлял локации системы противовоздушной обороны ВСУ в регионе.

Утверждается, что за передачу разведданных он получал от 100 до 200 долларов на несколько своих банковских карт.

«По данным следствия, вражеским приспешником является житель Черкасс, ранее отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления. Фигурант поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал пометки на электронных картах. При обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также банковские карточки, куда поступали деньги из России», – отчитались в СБУ.

Задержанному избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Впрочем, как обстояло дело в действительности, пока сказать сложно, поскольку СБУ известна фабрикацией улик. Но если российские спецслужбы начали планировать диверсии на железной дороги во вражеском тылу, то такие действия можно лишь приветствовать, учитывая, что Украина регулярно проводит такого рода диверсии на территории России.