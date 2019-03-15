Россия начала «ковровые бомбардировки» – истерика киевского пропагандиста

15.03.2019, Киев, Игорь Петров

Одним из основных инструментов российского влияния и вмешательства в президентские выборы в Украины стала «инфильтрация нарратива».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института мировой политики Евгений Магда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактические инструменты российского негативного влияния это и заявления официальных лиц России, используется тема недопуска российских наблюдателей – «если наших наблюдателей нет, значит мы выборы не признаем».

Вместе с этим российский нарратив инфильтруется в украинский общественно-политическую повестку дня по нескольким направлениям – призывы к миру любой ценой, которые звучат от ряда кандидатов в президенты, предложения к фактической федерализации Украины в избирательных программах кандидатов в президенты, инициативы по прямым переговорам с незаконными вооруженными формированиями в Донецке и Луганске , тезисы о бесперспективности европейской и евроатлантическйо интеграции Украины и прочее”, – сказал политолог.

Он утверждает, что участие пророссийских организаций в предвыборном процессе подтверждает случай, когда в Днепропетровске избирательную комиссию на короткий срок возглавил представитель Союза советских офицеров.

“Это использование агентов влияния, которые сейчас будут активно мимикрировать под украинских патриотов. Это системное негативное освещение событий в Украине российскими медиа. И это «ковровые бомбардировки» фейками. Печально понимать, что фейк, который вбрасывается через российский телеграм-канал, например, связанный с пребыванием Порошенко в Житомире, его подхватывают лидеры украинского общественного мнения», – добавил Магда.