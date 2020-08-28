Россия начала мстить за «вагнеровцев»

28.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Аресты агентов украинских спецслужб в России, о которых сообщалось в последние дни в СМИ, – это ответ Москвы на провалившуюся провокацию Киева с выманенными в Белоруссию бойцами ЧВК – бывшими ополченцами Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не ликвидируем наиболее раскрученных русских оккупантов…» – начал ведущий.

«Почему же? Из первого ранга уже никого не осталось», – перебил Михальчишин.

«Я имею в виду, почему мы не ликвидируем их на территории России? Гиркин, «Бабай»….» – уточнил модератор канала.

«Буквально вот ФСБ задержала группу граждан РФ, которых обвиняют в том, что они завербованы украинской контрразведкой и ГУРом. А в этом ничего удивительного. Работа с такими элементами – это нормальная составляющая работы любой спецслужбы. Американцы так работают по Колумбии, Венесуэле. Контакты с оргпреступностью соседнего государства, да, собственно, и своего являются органичной составляющей органов спецслужб», – заявил националист.

«Российский криминальный мир в большей части подчинён ФСБ. Беда в том, что украинский криминальный мир подчинён российскому. И поэтому у нас центр принятия решений на этом поле не в Киеве, а в Ростове или где-то в Салониках, или в Москве на Лубянке. Это надо понимать. То есть, такая работа в формате агентурных боевых групп, когда оперативные сотрудниками вместе с представителями, скажем, специфических слоёв населения берут участие в подготовке определённых активных мероприятий, это нормальная практика работы любой спецслужбы», – объяснил Михальчишин.

Он подчеркнул, что совершенно не сомневается в правдивости информации о действиях украинских агентов на территории РФ.

«Я могу поставить под сомнение детали, которые русские обнародывают, на кого они показывают стрелочками на схемах, кто ответственный, по их мнению, за проведение этой операции. Я бы это поставил под сомнение, потому что немного иначе представляю логистику приказов и их исполнителей, но в целом – это факт. Это ответ за «вагнеровцев», – заверил экс-советник главы СБУ