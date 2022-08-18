Россия начала применять по Авдеевке термобарическое оружие

18.08.2022  17:13 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 3163
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия начала более интенсивно использовать тяжелые огнеметные системы для взламывания укрепрайонов ВСУ.

Россия начала применение по Авдеевке термобарического оружия.

Россия начала более интенсивно использовать тяжелые огнеметные системы для взламывания укрепрайонов ВСУ. Россия начала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Достаточно долго мы не использовали термобарическое оружие, только в зоне, где не было поселков. Без этого трудно брать укрепрайоны. Я сейчас с большим удовольствием наблюдаю, что в Авдеевке используются тяжелые огнеметные системы класса «Буратино» и «Тосочка».

Потому что нельзя укрепрайоны на 6 горизонтов вниз взять без термобарических боеприпасов. В Мариуполе все эти гады, как опарыши, полезли из-под земли, когда мы дали один пробный выстрел», – сказал Артамонов.

Он считает, что также должны чаще применяться десантно-штурмовые бригады.

«У нас почему-то в ходе этой войны кроме Гостомеля нет ни одной десантной операции. Это кого надо за погоны брать? У нас по АЭС в Запорожью идут страшные прилеты. Мы жить не будем. У нас дети с чешуей будут рождаться и о двух головах.

Почему у нас нет высадки десанта в место примерной дислокации? Говорят, что не могут накрыть, потому что система уходит с позиций. Но они не могут уйти из квадрата. Если сверху сбросить десантную бригаду, они всех порешат. Арта не умеет противостоять спецназу», – сказал Артамонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть