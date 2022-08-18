Россия начала применять по Авдеевке термобарическое оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия начала более интенсивно использовать тяжелые огнеметные системы для взламывания укрепрайонов ВСУ.

Россия начала применение по Авдеевке термобарического оружия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Достаточно долго мы не использовали термобарическое оружие, только в зоне, где не было поселков. Без этого трудно брать укрепрайоны. Я сейчас с большим удовольствием наблюдаю, что в Авдеевке используются тяжелые огнеметные системы класса «Буратино» и «Тосочка». Потому что нельзя укрепрайоны на 6 горизонтов вниз взять без термобарических боеприпасов. В Мариуполе все эти гады, как опарыши, полезли из-под земли, когда мы дали один пробный выстрел», – сказал Артамонов.

Он считает, что также должны чаще применяться десантно-штурмовые бригады.

«У нас почему-то в ходе этой войны кроме Гостомеля нет ни одной десантной операции. Это кого надо за погоны брать? У нас по АЭС в Запорожью идут страшные прилеты. Мы жить не будем. У нас дети с чешуей будут рождаться и о двух головах. Почему у нас нет высадки десанта в место примерной дислокации? Говорят, что не могут накрыть, потому что система уходит с позиций. Но они не могут уйти из квадрата. Если сверху сбросить десантную бригаду, они всех порешат. Арта не умеет противостоять спецназу», – сказал Артамонов.