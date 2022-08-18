Россия начала применять по Авдеевке термобарическое оружие
Россия начала более интенсивно использовать тяжелые огнеметные системы для взламывания укрепрайонов ВСУ.
Россия начала применение по Авдеевке термобарического оружия.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Достаточно долго мы не использовали термобарическое оружие, только в зоне, где не было поселков. Без этого трудно брать укрепрайоны. Я сейчас с большим удовольствием наблюдаю, что в Авдеевке используются тяжелые огнеметные системы класса «Буратино» и «Тосочка».
Потому что нельзя укрепрайоны на 6 горизонтов вниз взять без термобарических боеприпасов. В Мариуполе все эти гады, как опарыши, полезли из-под земли, когда мы дали один пробный выстрел», – сказал Артамонов.
Он считает, что также должны чаще применяться десантно-штурмовые бригады.
«У нас почему-то в ходе этой войны кроме Гостомеля нет ни одной десантной операции. Это кого надо за погоны брать? У нас по АЭС в Запорожью идут страшные прилеты. Мы жить не будем. У нас дети с чешуей будут рождаться и о двух головах.
Почему у нас нет высадки десанта в место примерной дислокации? Говорят, что не могут накрыть, потому что система уходит с позиций. Но они не могут уйти из квадрата. Если сверху сбросить десантную бригаду, они всех порешат. Арта не умеет противостоять спецназу», – сказал Артамонов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.