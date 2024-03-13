Россия начала применять проводные БПЛА, неуязвимые для украинской РЭБ – генерал НАТО

Анатолий Лапин.  
13.03.2024 19:42
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия начала использовать на фронте эксперементальные проводные беспилотники. Их преимущество в том, что изображение с таких БПЛА получается намного более четким и им не страшны помехи украинских станций РЭБ.

Об этом в эфире видеоблога «MDR Mitteldeutscher Rundfunk» заявил отставной генерал НАТО Эрхард Бюлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия начала использовать на фронте эксперементальные проводные беспилотники. Их преимущество в том, что изображение...

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«Качество изображения должно быть значительно лучше у проводных разведывательных беспилотников, которые, очевидно, сейчас используются русскими на стадии экспериментов. Например, прямая трансляция видео. Я думаю, что это имеет смысл – такие беспилотники уже есть, которые используются русскими на стадии экспериментов…

У него есть преимущества – помимо высокого качества, которое можно ожидать, у этих проводных устройств гораздо меньше помех. То есть, помех, которые могут повлиять на сигналы радиоуправляемого дрона или даже на качество изображения», – заявил Бюллен.

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