Россия начала противодействие спутникам НАТО

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Западные спутники в интересах Украины ежедневно отслеживают передвижение российских подразделений. Эту проблему осознали в Москве и предпринимают усилия для ее решения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью издающемуся на западные гранты антироссийскому пропагандистскому изданию «Український тиждень» заявил французский журналист Жак Массей, специализирующийся на оборонной тематике.

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Он говорит, что западные спутники оказывают «стратегическую помощь» Украине.

«По данным французских военных источников, любое передвижение российских подразделений отслеживают 24 часа в сутки, в облачную погоду или при ясном солнце. Для этого используют радары и наблюдательные спутники», – говорит Массей.

Ссылаясь на доклад старшего офицера Космического командования Франции, он сообщил, что «спутники наблюдения, принадлежащие коалиции союзников Украины, в последние месяцы испытывают определенное давление со стороны русских».

«Для этого Москва использует специфическую технику – butineurs. Это приближающиеся к спутникам аппараты, на которые они нацелены. Цель состоит в том, чтобы в определенное время либо заглушить их, либо сломать их данные. 28 февраля 2022 года к гражданскому (геостационарному) телекоммуникационному спутнику Intelsat-39 на расстояние менее пяти километров приблизился российский космический корабль. Этот маневр тогда расценили как «угрожающий». Затем Кремль пошел еще дальше и начал преследовать военные спутники, принадлежащие прокиевской коалиции. Летом прошлого года атаковали спутник американских космических сил, а затем настал черед двух спутников наблюдения французских ОГО. С августа 2022 г. русские разместили на низкой орбите (от 200 до 400 километров) несколько спутников, которые запустили с базы «Плесецк». Первым спутником в списке был «КОСМОС 2558». Их приближение к западным космическим аппаратам рассчитано на то, чтобы при приказе прервать сигнал, который спутники наблюдения посылают на свои наземные приемные станции. Согласно полученной от французских источников информации, пока ничего подобного русским не удалось», – добавил журналист.

По его словам, пока все остается «на стадии констатации «угрозы» со стороны российских аппаратов, а Москва «не предпринимает тех шагов, которые могли бы непоправимо навредить отношениям».

«Сейчас русские пытаются продемонстрировать Западу свою способность наносить вред, не переходя пока к конкретным действиям. Я сравниваю это с угрозами, нависшими над подводными кабелями, передающими цифровые потоки данных. Эта форма конфликта невидима, но угроза вполне реальна», – предупреждает собеседник «УТ».

Он призывает понять, что «война в Украине незаметно распространяется также на космическое пространство».

«Однако сегодня, повторюсь, и русские, и Запад пытаются избежать любой прямой конфронтации, поскольку это может привести к открытому конфликту. К тому же в определенном смысле нынешние маневры российских спутников не незаконны, поскольку нет четких международных норм в этой сфере. В последние годы французы, европейцы, а также русские пытались разработать базу для новых правил во избежание беззакония в космосе. Но при нынешнем дипломатическом напряжении вряд ли удастся достичь согласия в ближайшее время», – резюмировал Массей.