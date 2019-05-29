Россия расследует нападение косовских сепаратистов на сотрудника Миссии ООН

29.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Следственный комитет начал проверку по факту нападения албанского спецназа на российского гражданина Михаила Краснощекова, сотрудника Миссии ООН в Косово.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По данным следствия, утром 28 мая текущего года косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали российского гражданина, сотрудника Миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, обладающего дипломатическим иммунитетом.

Кроме того, гражданину России были причинены телесные повреждения. Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения.

Проведение доследственной проверки необходимо для тщательного исследования всех обстоятельств случившегося и в целях правовой оценки совершенных в отношении российского гражданина противоправных действий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с компетенцией Следственного комитета.

Следственный комитет Российской Федерации имеет все законные основания, предусмотренные как нормами международного, так и национального права, для организации процессуальных мероприятий в связи с применением противоправного воздействия на гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом», – говорится в сообщении ведомства.