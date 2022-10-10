Россия начала воздушную наступательную операцию. Украинская ПВО захлебывается

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Новости Украины

В результате самой массированной ракетной атаки ВС РФ по Украине, в ряде регионов страны выведены из строя электроподстанции и объекты инфраструктуры.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Житомире и Харькове отключено электричество и наблюдаются массовые проблемы с доступом в интернет.

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«Укрзализныця» сообщила о выводе из строя инфраструктуры и остановке движения на Западной Украине. В Киеве остановилось метро.

Также сообщается о поражении велосипедно-пешеходного моста в Киеве, который в 2019 году с пафосом открыл мэр Виталий Кличко.

Кроме того, известно об ударах как минимум по ТЭЦ в Киеве, Львове и Ивано-Франковской области.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Россия начала на Украине воздушную наступательную операцию.

«То, что сейчас происходит. Воздушная наступательная операция (ВНО) – основная форма применения средств воздушного нападения (СВН) с применением только обычного оружия. Под воздушной наступательной операцией понимается совокупность взаимосвязанных и согласованных по цели, месту и времени боевых действий, проводимых на ТВД силами оперативно-тактического назначения с применением только обычного оружия и ограниченным количеством стратегической авиации по единому замыслу и плану», – написал Коротченко в своем блоге.

При этом украинский телеграм-канал «Резидент», известный своими инсайдами с «верхних этажей» киевской власти сообщает не очень хорошие новости для украинцев.

«Британская разведка предупреждала Офис Президента о массированном ракетном обстреле Украины, как мы понимаем это предупреждение перед ударами по АЭС/ТЭЦ/ПГХ. По количеству взрывов можно сделать вывод, что наше ПВО не справилось и единственный шанс сейчас, просто избегать мест, по которым могут нанести ракетные удары», – призывают авторы.

Кроме того, источник в офисе президента Зеленского рассказал, украинское ПВО «просто не справляется с таким количеством ракет, всю систему перегрузили и теперь процент сбитых целей упал в 5 раз».