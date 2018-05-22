22.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Россия начала вторжение на Азовском море! – истерика в Киеве

Россия направила уведомление о проведении военных учений – стрельб в акватории Азовского моря, из-за чего до 23 мая ограничено перемещение украинских плавсредств, следовавших из/в Мариуполь и Бердянск.

Об этом сообщает бежавший из Крыма в Киев украинский экономист Андрей Клименко.

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«В Азовском море – начало российского вторжения… Военные корабли и катера РФ, используя соглашение от 2003, пройдут куда хотят, формально используя право мирного прохода. Если с нашей стороны не будет усиленного патрулирования, демонстрации намерений вытеснения российских катеров (благо опыт времен СССР), резкого обращения к РФ и мировому сообществу – это может быть началом аннексии Приазовья», – поделился Клименко своими опасениями.

«Нужно немедленно денонсировать договор 2003 и позорные соглашения 1993 по рыболовству – по ним русские могут вести «исследования рыбных запасов» в 100 м от берега Геническа и Бердянска.

Надо немедленно объявлять в Азове территориальное море, внутренние воды и исключительную морскую экономическую зону. Но главное – это наращивание сил ВМС, ВСУ, погранслужбы и готовность этих сил к противостоянию с силами РФ. Нужно немедленно создавать кризисный штаб.

Нельзя исключать, что эта демонстрация врага в Азовском море – это отвлечение внимания от других направлений», – пишет Клименко в своем блоге.