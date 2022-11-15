Россия начала выплату «репараций» – Нанесён удар по центру Киева

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Сегодня после довольно длительного перерыва Киев подвергся новому удару. Градоначальник Виталий Кличко отрапортовал о нескольких ракетах, сбитых в небе над украинской столице. А также о разрушении жилых домов в самом престижном районе Киева – Печерском (не исключено, что, как бывало не раз перед этим, причиной стала «кривая» работа украинской ПВО).

«Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий», – сообщил Кличко.

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Нужно понимать, что власти Украины традиционно умалчивают о поражении военных или промышленных объектов, сообщая только о разрушениях гражданской инфраструктуры или жилых домов. Так было не раз – и при ударе по цехам завода «Арсенал», и при попадании летевшего в офис энергетической компании беспилотника «Герань», который был отклонен от курса стрельбой украинской теробороны.

Украинский паблик «Киевский движ» подтверждает:

«Предварительно обломки сбитой ракеты упали на жилой дом».

А ведь Киев, как уже неоднократно говорили украинские власти, прикрывают новейшие западные комплексы IRIS-T!

Почему же Россия возобновила атаки?

«Российские власти после долгих сомнений все-таки согласились выплатить Украине репарации за войну. Первые транши уже пошли самовылетом в Киев и Киевскую область. Очень надеюсь (ну вот такой я оптимист), что некоторые транши все-таки прибудут в здание Минобороны, Генштаба ВСУ, а также СБУ и даже на Банковую что-то доставят», – комментирует московский политолог Геворг Мирзаян.

Украинский политолог Юрий Романенко трактует происходящее так:

«Россия поняла, что на G-20 ловить не фиг и пустила два залпа крылатых ракет с Каспия».

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня подтвердил, что работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена, и в ней будут осуждаться действия России на Украине от имени «двадцатки».