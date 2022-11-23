Россия начинает давить. Срочно нужно подкрепление – украинский генерал

23.11.2022  11:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


После вывода из правобережья Херсонской области, российские войска усилили группировку на запорожском и донецком направлениях. Ситуация там крайне сложная для ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После вывода из правобережья Херсонской области, российские войска усилили группировку на запорожском и донецком...

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«Там непростая ситуация, потому что перебрасывается каждый день все больше и больше как с территории Российской Федерации, так и с территории Херсонской области, с правобережья, с которого они отступили, перебросили туда. Это два направления – Бахмут и запорожское направление», – сказал генерал.

«Там сегодня очень тяжело, наши бойцы стоят крепко, но поддержка нужна сейчас и новыми силами, и ракетным вооружением, и, возможно, мощные операции, которые могут проводиться, например, с позиций на луганском направлении, где мы давим на врага по Сватово-Кременной. А это может быть во фланг этой донецкой группировки», – заявил Маломуж.

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