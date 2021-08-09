Россия начинает обеспечивать социальные выплаты своим новым гражданам в ЛДНР – донецкий ополченец

09.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Вместе с паспортами РФ население республик Донбасса получает и социальную помощь от российского государства. Это является еще одним шагом к интеграции ЛДНР в состав Российской Федерации, а граждане чувствуют свою ответственность за участие в судьбе государства.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил ополченец, руководитель донецкого краевого отделения МОО «Новые скифы» Александр Матюшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, не все еще российские чиновники «проснулись», однако процесс уже пошел.

«Получение российского паспорта дает некие плюсы. Это возможность получить выплаты. Многие даже умудрились в прошлом году ездить в Россию, в Таганрог, оформлять «коронавирусные». Сейчас выплаты идут на дошкольников. К сожалению, не все могут получить, многим приходят отказы, неизвестно с чем это связано… Без регистрации даже в прошлом году многие получили «коронавирусные». В этом году многие, из тех, кто получили осенью прошлого года или в течение весны этого года российские паспорта, попытались подать на выплату этих школьных, по 10 тысяч. Многим пришли отказы, кому-то пришли одобрения, что они получат эти 10 тысяч. Тем не менее, в паспортах виден некий положительный момент, как еще один шаг к интеграции, о чем говорят постоянно и все наши официальные СМИ… Все об этом твердят, что получение российского паспорта, возможность получения соцвыплат, возможность голосования и все остальное – это очередной шаг на пути к интеграции в Российскую Федерацию, поэтому, конечно же, этот шаг воспринимается довольно благоприятно, и народ чувствует свою ответственность за участие в судьбе России», – заявил Матюшин.