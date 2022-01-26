Россия начинает официальные поставки вооружений и инструкторов в Донбасс

26.01.2022  14:57 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал начать поставки вооружения в ЛДНР.

«Считаю, что в этих условиях России должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим», – сказал Турчак.

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал начать поставки вооружения в ЛДНР....


По его словам, «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.

«Это делают практически все ведущие страны НАТО. Причем, делают это в очень больших масштабах. Только в этом году из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое. Страны НАТО и сами не отрицают, что занимаются этим. Более того, под эту сурдинку на Украину в большом количестве прибывают так называемые инструкторы – кадровые военнослужащие НАТО. Среди прочих целей они готовят различные вооруженные подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях.

Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», – сказал Турчак.

Российский политолог Сергей Марков считает, что заявление правящей партии – предупреждение о готовности Кремля к признанию ЛДНР.

«Я думаю, что это будет реализовано. Без сомнения, это является частью общей политики России. Англичане и британцы отправляют оружие на Украину – не только то, о котором они публично говорят, но и в закрытом формате тоже. Здесь, я думаю, дело не только в том, что те или иные системы будут поставлены – я думаю, что Россия таким образом намекает Западу о том, что приближается момент признания ЛНР и ДНР, если Запад немедленно не начнет выполнять «Минские соглашения» – вот, в чем видится мне смысл этого заявления», – пояснил Марков «ПолитНавигатору».

С коллегой согласен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Учитывая статус Турчака в системе власти, очевидно, это не просто заявление, сделанное экспромтом, а встраивается в общую логику тех политических и военных решений, которые принимает сегодня Россия в связи с ситуацией вокруг Украины и не предоставления НАТО гарантий безопасности России.

В этой связи я полагаю, что  данное заявление и решения могут быть реализованы в самое короткое время. Это будет просто повышением качества обороноспособности непризнанных республик и парирование в определенной степени тех новых наступательных возможностей, которые появляются у украинской группировки, сосредоточенной вокруг Донбасса, в связи с поставкой западных систем вооружения», – заявил Коротченко «ПолитНавигатору».



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