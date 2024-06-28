Россия начинает сбивать беспилотники НАТО? Предостережение Минобороны РФ

Михаил Рябов.  
28.06.2024 10:07
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Минобороны РФ выступило с сообщением, которое можно трактовать, как публичное предостережение в адрес стран НАТО о готовности Москвы начинать противодействие беспилотникам, формально курсирующим в нейтральном пространстве над Черным морем, но наводящим удары ВСУ по Крыму.

Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу «внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации» – в связи с «возросшей интенсивностью полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России».

Минобороны РФ выступило с сообщением, которое можно трактовать, как публичное предостережение в адрес стран...

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«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО», – предостерегают в Минобороны.

Политолог Марат Баширов поясняет, что чиновники никогда не будут открытым текстом озвучивать команду на атаку дронов НАТО, однако именно так можно трактовать сообщение.

«Никто же не скажет: сбивайте натовские беспилотники над Черным морем, но меры должны быть эффективными. Иначе зачем поручать?» – комментирует Баширов.

Обозреватель Александр Зимовский напоминает о роли беспилотника-шпиона США во время недавнего удара американской ракеты с кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе.

«Американский FORTE10 RQ-4B Global Hawk осуществлял операцию ДРЛО и наведения ракет АТАКМС для удара по гражданским объектам Севастополя. Беспилотник стартовал с авиабазы на Мальте и висел под защитой воздушного пространства Турции севернее Зонгулдака всё время от старта ракет до фиксирования работы нашей ПВО и оценки результативности удара АТАКМС с Украины».

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