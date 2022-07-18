Россия начинает выход из оперативной паузы – ISW

18.07.2022  17:23 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия приостанавливала полномасштабные боевые действия в Донбассе, чтобы создать условия для взятия под контроль еще остающиеся под Украиной территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила аналитик американского Института изучения войны (ISW) Наталья Бугаева.

Россия приостанавливала полномасштабные боевые действия в Донбассе, чтобы создать условия для взятия под контроль...

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«Да, Россия нанесла в битве за Северодонецк серьезный урон украинской армии, но она и себя истощила. Много российских военных ресурсов, особенно офицерских, за эти несколько месяцев утеряны.

И, по нашим оценкам, после Луганской области у России, вероятно, есть возможность продвинуться в Донецкой области», – сказала эксперт в интервью «Украинской правде».

По ее словам, после этого «их наступление кульминирует – в краткосрочной перспективе».

«Одна из причин, по которой они брали сейчас оперативную паузу – создать условия для захвата Донецкой области. При этом боевые действия на Донбассе продолжались, но более мелкие. Сейчас Россия выходит из этой паузы», – подчеркнула Бугаева.

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