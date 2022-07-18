Россия начинает выход из оперативной паузы – ISW

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Новости Украины

Россия приостанавливала полномасштабные боевые действия в Донбассе, чтобы создать условия для взятия под контроль еще остающиеся под Украиной территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила аналитик американского Института изучения войны (ISW) Наталья Бугаева.

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«Да, Россия нанесла в битве за Северодонецк серьезный урон украинской армии, но она и себя истощила. Много российских военных ресурсов, особенно офицерских, за эти несколько месяцев утеряны. И, по нашим оценкам, после Луганской области у России, вероятно, есть возможность продвинуться в Донецкой области», – сказала эксперт в интервью «Украинской правде».

По ее словам, после этого «их наступление кульминирует – в краткосрочной перспективе».

«Одна из причин, по которой они брали сейчас оперативную паузу – создать условия для захвата Донецкой области. При этом боевые действия на Донбассе продолжались, но более мелкие. Сейчас Россия выходит из этой паузы», – подчеркнула Бугаева.