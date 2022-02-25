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Новости Украины

«Роскомнадзор» с сегодняшнего дня частично ограничит доступ к социальной сети Facebook по решению Генпрокуратуры РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение об ограничении доступа пронято в связи с тем, что 24 февраля Facebook ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook

«Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», – говорится в сообщении.

Генпрокуратура РФ заявила о возможности полного ограничения доступа к Facebook в России. Это произойдет в случае «неустранения нарушений» со стороны соцсети.

«Как один из авторов закона о противодействии интернет-цензуре, в рамках которого и осуществляется ограничение трафика, полностью поддерживаю решение Роскомнадзора. С момента принятия закона (декабрь 2020 г.) это всего второй случай его применения (после Twitter). Важно, что, если Facebook устранит все нарушения (в первую очередь – разблокировав доступ к четырём российским СМИ), ограничения будут сняты», – сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Политолог Владимир Корнилов считает, что речь должна идти не только о цензуре официальных российских СМИ.

«Очень показательно! Facebook заблокировал страницу Горловской администрации за публикацию об… эвакуации мирных жителей! То есть для FB забота о безопасности граждан – это «нарушение стандартов». И кто оно после этого? В который раз настаиваю, что FB надо запрещать на территории России, пока он грубо нарушает российское законодательство (цензура и реабилитация нацизма)», – комментирует эксперт.