Россия начнет наступать на Чернигов и Сумы, нанося удары по Киеву и Львову – Соскин

Анатолий Лапин.  
13.02.2023 10:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия добивает украинскую энергетическую инфраструктуру. Вместе с тем готовится масштабное наступление по широкому участку фронта. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Соскина, вместе с ракетно-бомбовыми ударами по всей территории Украины, начнется и наступление ВС РФ в приграничных областях, где сегодня не ведутся боевые действия.

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Россия добивает украинскую энергетическую инфраструктуру. Вместе с тем готовится масштабное наступление по широкому участку...

«Украинский этнос должен готовиться, что Путин не будет останавливаться, он будет все время [бить]. И последний удар по всей Украине, больше 100 ракет, в том числе 74 крылатых ракеты, а сбили только 61, плюс несколько десятков дронов, тоже какую-то часть не сбили, поражены опять энергетические, недобитые объекты. Будем прямо говорить – идет добитие всего», – сказал эксперт.

«Таким образом вывод делаем, что Путин будет усиливать войну на всех направлениях – и через ракетно-бомбовые удары, дроновые по украинским городам, Киеву прежде всего, еще Львов почему-то не бьет, но будет бить однозначно. И обязательно этот фронт, который будет расширяться, его расширили на Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области – там обязательно они пойдут в наступление», – заявил Соскин.

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