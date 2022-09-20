Россия начнёт формировать «Иностранный легион»

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Госдума РФ приняла сегодня закон об упрощении получения иностранцами российского гражданства.

В соответствии с документом, получить российское гражданство в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года».

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По действующему законодательству, необходимо отслужить по военному контракту не менее трех лет.

«Свой аналог иностранного легиона надо было сделать уже давно», – комментирует военкор Ростислав Журавлёв.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил готовность содействовать Минобороны РФ в мобилизации мигрантов.

«В Москве действует Миграционный центр «Сахарово» – единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», – написал Собянин в своем блоге.

Либеральный публицист Кирилл Шулика поясняет этот ход столичного градоначальника так:

«В Москве же не соберешь отряды, как в Северной Осетии или других регионах, однако надо самомобилизовываться, поэтому столица внесет свой вклад иностранцами. Тем более уж кого-кого в Москве до фига, так это мигрантов, а работы может стать меньше».

А журналистка Екатерина Винокурова, которую считают рупором «партии замирения с Украиной», увидела в анонсе Собянина возможное спасение москвичей от мобилизации.

«Сергей Собянин сейчас пытается спасать москвичей. Очень, очень крутой административный ход… Как вы думаете, если объявят призыв запаса, как думаете, каким будет отношение россиян к новоявленным соотечественникам? Я вангую, что запредельно агрессивным и плохим», – написала либералка в своем блоге.

Обозреватель Егор Холмогоров резко отвечает Винокуровой, призывая не делить людей на «рязанских» и «херсонских».

«Она не понимает, что никаких «новоявленных соотечественников» просто нет… Есть русские люди – от Херсона до Мурманска. И будут от Очакова до Камчатки», – пишет Холмогоров.